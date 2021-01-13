Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde duran lüks aracın yanına 3 kişi geldi. Şahıslar, çevredekilere aldırış etmeden aracın camlarını kırdı. İçlerinden biri, aracın içine girerek elektronik aksamları söktü. Hırsızlar, daha sonra geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Bu arada yaşanılanlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.