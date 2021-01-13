Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde duran lüks aracın yanına 3 kişi geldi. Şahıslar, çevredekilere aldırış etmeden aracın camlarını kırdı. İçlerinden biri, aracın içine girerek elektronik aksamları söktü. Hırsızlar, daha sonra geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Bu arada yaşanılanlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Vatandaşın gözü önünde lüks aracı soydular
13.01.2021 - 21:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenler’de cadde üzerinde park hâlindeki bir lüks araç, 3 hırsız tarafından vatandaşların gözleri önünde soyuldu. Caddeden vatandaşların geçmesine rağmen rahat tavırlarla hırsızlıklarına devam eden şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler : esenler,hırsızlık,lüks araç,
759763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759763.aspx
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