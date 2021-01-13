Sağanak ve fırtına ilçede iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor. Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yola, sağanak sebebiyle yumuşayan yamaçtan şiddetli rüzgârın da etkisiyle kaya parçaları ve toprak düştü. Yol, çift taraflı trafiğe kapatıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede risk devam ettiği için yol temizleme çalışmalarına sabah başlayacak.
Tekirdağ'da kaya parçaları yolu kapadı
13.01.2021 - 22:08 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak ile fırtına sebebiyle düşen toprak ve kaya parçaları, Gaziköy-Uçmakdere yolunda ulaşımı aksattı.
Etiketler : tekirdağ,yol,kaya,
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