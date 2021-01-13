Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Camikebir Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında evde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Ev ortamını kumarhaneye çeviren 8 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, şahıslara 3 bin 150’şer liradan toplam 25.200 TL ceza kesti. Ayrıca yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. İkametgâh zabıta ekiplerince mühürlendi. Ev sahibi ise kumar oynanması için yer sağlamaktan gözaltına alındı.