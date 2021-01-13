Camikebir Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında evde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Ev ortamını kumarhaneye çeviren 8 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, şahıslara 3 bin 150’şer liradan toplam 25.200 TL ceza kesti. Ayrıca yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. İkametgâh zabıta ekiplerince mühürlendi. Ev sahibi ise kumar oynanması için yer sağlamaktan gözaltına alındı.
Evde kumar oynayan 8 kişiye suçüstü
13.01.2021 - 22:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 22:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahsa cezai işlem uygulandı. Ayrıca evde ruhsatsız silah ele geçirildi.
Etiketler : kumar,düzce,
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