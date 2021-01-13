Kayseri-Sivas kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır yoldan çıktı. Refüjdeki bariyerlere sıkışan tırın dorseleri Kayseri'den Sivas'a gidiş istikametini ulaşıma kapattı. Çok sayıda aracın mahsur kaldığı bölgede, tırı kurtarmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı. Öte yandan, Şarkışla-Altınyayla ilçeleri arasındaki kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kar nedeniyle Kayseri-Sivas yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı
13.01.2021 - 23:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kayseri-Sivas kara yolunda mahsur kalan çok sayıda aracın sürücüsü, yolun açılmasını bekliyor.
Etiketler : kar,araba,mahsur,
759779 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759779.aspx
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