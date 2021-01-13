Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri-Sivas kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır yoldan çıktı. Refüjdeki bariyerlere sıkışan tırın dorseleri Kayseri'den Sivas'a gidiş istikametini ulaşıma kapattı. Çok sayıda aracın mahsur kaldığı bölgede, tırı kurtarmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı. Öte yandan, Şarkışla-Altınyayla ilçeleri arasındaki kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.