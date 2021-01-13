Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Ani bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezi kısa sürede beyaza büründü.
Özellikle Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı ile Aksu Parkı'nda kar yağışıyla eşsiz manzaralar ortaya çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araçlarıyla evlerine dönmeye çalışan bazı sürücülerin yolda ilerlemekte zorlandığı görüldü.
Polis ekipleri ise uygulama noktalarında kar yağışı altında kısıtlama denetimlerine devam etti.
Kar yağışının sürdüğü kentte belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Vatandaşlardan Recep Deniz, AA muhabirine, kar yağışını uzun süredir beklediklerini belirterek, "Sivas'ta ocak ayında sıcak havaya alışkın değiliz. Allah'a şükürler olsun kar en sonunda yağdı." dedi.