Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırsızlık olayı Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde kullanılmayan bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında hırsızlık yapılacağı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı bqğlı asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İ.Ö.(24),A.D.(27),M.Ç.(20) isimli şahıslar 80 bin TL değerindeki malzemeyi parçalayıp arabaya yüklerken ekiplerin düzenlenmediği operasyonda suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından Osmaneli adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi ceza evine sevk edildiler.