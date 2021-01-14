Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcak geçen kış günlerinin ardından beklenilen yağış ve kar geldi. Ancak şiddetli yağan yağmur, beraberinde sel de getirdi. Yurdun batı kesimlerinde hayat âdeta felç olurken barajlar bir nebze de olsa doldu. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul’da yağan sağanak sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 5,5 artarak yüzde 24,66'ya ulaştı. En fazla artış, megaşehrin en önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajı’nda görüldü. Barajda pazar günü yüzde 32,46 olan doluluk oranı yüzde 94,23'e yükseldi. Ankara'da ise dün sabah erken saatlerde başlayan yağmur, şehrin bazı kesimlerinde kara dönüştü. Hava sıcaklığının hissedilir oranda düşmesiyle buzlanan ve kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürürken polis ekipleri de trafikte aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı.

İZMİR

Sağanak İzmir'i felç etti

İzmir’de önceki akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede yağış sonrası sel yaşandı. Birçok araç sürüklenirken bazı vatandaşlar, park hâlindeki otomobillerini halatla evlere bağladı. Buca’da 90 yaşındaki annesini, su basan evinden kurtarmak için sokağa çıkan Bahtiye Tuna (66), sele kapılarak tırın altına sıkıştı. Bekçiler tarafından kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Motorlu kurye Mustafa Karınsızoğlu’nun imdadına da vatandaşlar yetişti. Öte yandan İzmir şehir merkezine 77,9 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Meteoroloji, sıcaklıkların biraz daha azalacağı ve yağışların hafifleyerek devam edeceği tahmininde bulundu. Bu arada su basan ev ve iş yerlerinde hasar tespit etme çalışmaları yapılıyor.

BOLU

Kartpostal gibi...

Bolu’daki kayak merkezlerinden Kartalkaya ve Kartepe'de kar etkisini gösterdi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği Kartalkaya’da yerli ve yabancı tatilciler, açık olan pistlerde kayak yaptı. Tabii güzellikleriyle meşhur Gölcük'te kar kalınlığı 7, Abant'ta ise 10 santimetreyi geçti. Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkları ayrı bir güzelliğe büründü.

AFYONKARAHİSAR

Antalya yolu karla kaplandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde saatte yaklaşık 80 kilometre hızla esen şiddetli rüzgâr zincirleme kazaya sebep oldu. Bir otomobil, bir tır, bir kamyon ve bir askerî kamyonet birbirine çarparak şarampole devrildi. Kazada, Kazada ikisi uzman çavuş altı kişi yaralandı. Bu arada, şehrin yüksek kesimlerine kar yağdı. Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun önemli noktalarından biri olan Damlalı Boğazı’nda kar sebebiyle trafik aksadı.

ANTALYA

Yağmur sonrası deniz keyfi

Kuvvetli rüzgâr ve gök gürültülü sağanak Antalya’da da etkili oldu. Yoğun yağış sonrası bazı sokak ve caddelerde su birikintileri meydana geldi. Muratpaşa ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’nde çıkan hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Konyaaltı sahilinde dalgaların boyu dört metreye kadar ulaştı. Öte yandan deniz suyu 20 derece olarak ölçülürken vatandaşlar suya girdi.

EDİRNE

Boğulmaktan AFAD kurtardı

Edirne’de birkaç gündür etkili olan yağışlar sonrası Tunca Nehri’nin debisi 20, Meriç Nehri’nin ise iki kat yükseldi. Kırmızı alarmın verildiği Tunca Nehri taştı. Tunca Hudut Bölüğü askerlerine yemek götüren Necati Burucu, dönüşte mahsur kaldı. Şahsı kurtaran AFAD ekipleri, bebekli dört kişilik bir aile ile iki yavru köpeğin de imdadına yetişti. Öte yandan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan “Yağışlar ile iki barajda yaklaşık bir buçuk senelik su ihtiyacımızı temin etmiş olduk” dedi.

NİĞDE

Rüzgâr, minareyi yıktı

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde, rüzgâr sebebiyle Merkez Cami'nin minaresi yıkıldı. Minare, cami yakınındaki İdris Bay'a ait evin bir bölümüne zarar verdi. Valilik, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda ikaz etti.