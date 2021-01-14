Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Avanos istikametine seyir halinde olan A.K, idaresindeki 01 Y 9630 plakalı otomobil, Taşocağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, yolda güvenlik tedbiri alırken, 112 acil servis ekipleri kazada yaralanan, araç sürücüsü A.K, ile beraberindeki F.I'yı Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralılardan A.K'nın tedavisi sürerken, F.I, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.