Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde hissedilir derecede azalacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu (Yağışların cuma gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12

Erzurum: Çok bulutlu, kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmurlu (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 8