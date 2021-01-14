Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, korona virüs tanılı 17 pozitif vaka ve 24 temaslı kişi tespit edilmesinin ardından bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrol amacıyla merkeze bağlı Dervişli köyü karantinaya alındı.

Kuruldan yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Dervişli köyünde 04 Ocak 2021 tarihinden bu yana 17 pozitif vaka ve bunların temaslısı 24 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Dervişli köyünde 10 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Dervişli köyünün karantinaya alınmasına ve giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.