Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Göksun ilçesi Mahmutbey Mahallesindeki camide çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, cami kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası camide araştırma yapan itfaiye ekipleri, camideki Kur’an-ı Kerimlerin yanmadığını fark etti. Toplanan Kur’an-ı Kerimler görevliye teslim edildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

