Kayseri'de kent merkezinde etkili olan sis, Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen görüntülerde net bir şekilde belli oldu. Kent merkezi adeta sis denizinde kaybolurken, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Sis nedeniyle oluşan görsel şölen de havadan görüntülendi.
Kayseri'de görsel şölen: Kent merkezi sis denizinde kayboldu
14.01.2021 - 16:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de etkili olan sis nedeniyle kent merkezi kayboldu. Havadan görüntülenen görsel şölen, güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,sis,
759947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759947.aspx
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