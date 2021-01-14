Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de kent merkezinde etkili olan sis, Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen görüntülerde net bir şekilde belli oldu. Kent merkezi adeta sis denizinde kaybolurken, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Sis nedeniyle oluşan görsel şölen de havadan görüntülendi.