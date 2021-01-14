Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine bir pide salonuna baskın düzenledi. Burada 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Şahıslara pandemi kurallarını ihlal etmekten toplam 12 bin TL ceza kesildi. Pideciyi kumarhane ortamına dönüştürülen iş yeri sahibi hakkında da "Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.