Olay, Samsun İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine bir pide salonuna baskın düzenledi. Burada 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Şahıslara pandemi kurallarını ihlal etmekten toplam 12 bin TL ceza kesildi. Pideciyi kumarhane ortamına dönüştürülen iş yeri sahibi hakkında da "Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Pideciye kumar baskını
14.01.2021 - 18:16 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da polisin bir pideciye düzenlediği baskında, pandemi kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Etiketler : samsun,pideci,kumar,
759973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759973.aspx
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