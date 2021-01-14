Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göksun ilçesinden Andırın'a yakınlarını ziyarete giden Mustafa Sarıbıyık ve 2 arkadaşı, dönüş yolunda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Halbur Yaylası'nda mahsur kaldı. Mustafa Sarıbıyık'ın Büyükşehir Belediyesinden yardım istemesi üzerine harekete geçen ekip, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından 3 kişiye ulaştı. Sarıbıyık, yardıma gelen ekiplere duyarlılığı için teşekkür etti.