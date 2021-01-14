Göksun ilçesinden Andırın'a yakınlarını ziyarete giden Mustafa Sarıbıyık ve 2 arkadaşı, dönüş yolunda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Halbur Yaylası'nda mahsur kaldı. Mustafa Sarıbıyık'ın Büyükşehir Belediyesinden yardım istemesi üzerine harekete geçen ekip, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından 3 kişiye ulaştı. Sarıbıyık, yardıma gelen ekiplere duyarlılığı için teşekkür etti.
Kahramanmaraş'ta yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
14.01.2021 - 23:40 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 23:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaylada mahsur kalan 3 kişi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Etiketler : Kahramanmaraş,mahsur,yayla,
760023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760023.aspx
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