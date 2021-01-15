Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kanuni Mahallesi'nde çalıntı ve üzerinde sahte plaka bulunan park halindeki otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.