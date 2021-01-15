Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun tarihî eser olduğunu düşünen şahıs, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler de mezar steli olduğu anlaşılan parçaları Bursa Arkeoloji Müzesine götürdü. Mermer parçalarını tek kişi kaldırmanın çok zor olduğunu anlatan Tunaboylu "Suyla yıkadık ve mermerin üzerindeki kabartmaları gördük. Daha sonra önemli bir parça olduğunu düşünerek hemen gerekli yerlere bilgi verdik" dedi.