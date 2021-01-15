Bunun tarihî eser olduğunu düşünen şahıs, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler de mezar steli olduğu anlaşılan parçaları Bursa Arkeoloji Müzesine götürdü. Mermer parçalarını tek kişi kaldırmanın çok zor olduğunu anlatan Tunaboylu "Suyla yıkadık ve mermerin üzerindeki kabartmaları gördük. Daha sonra önemli bir parça olduğunu düşünerek hemen gerekli yerlere bilgi verdik" dedi.
İnşaatı seyrederken tarihî eseri keşfetti
15.01.2021 - 06:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 06:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Erdoğan Tunaboylu, evlerine yakın bir yerde yapılan inşaat çalışmasını pencereden seyrederken gözüne bir şey çarptı. Tunaboylu, kepçenin topraktan düz bir parça çıkardığını fark etti.
Etiketler : tarihi eser,
760067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760067.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER