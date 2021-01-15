Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Gemecik köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumali Ağbaş idaresindeki 34 UE 2929 plakalı otomobil, Gemecik köyü mevkiinde kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada otomobil içerisinde bulunan 4’ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye’deki hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.