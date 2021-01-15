Koronavirüs kısıtlamaları Muş'ta etkisini gösterdi. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası kırmızıdan yeşile döndü. Sağlık Bakanlığının koronavirüs riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısı ve yayılımın neredeyse bitme noktasına geldiği dikkat çekti. Haritada, kentte kırmızı nokta sayısının tamamen yeşile döndüğü görülürken, uygulanan kısıtlama ve vatandaşların kurallara uyması koronavirüs tablosunda yüzleri güldürdü.
Özellikle valilik kararıyla kentte kamuya açık alanlarda sigara kullanma yasağının getirilmesi ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisi haritaya yansıdı.