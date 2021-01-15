Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde dün akşamdan itibaren etkili olmaya başladı. Gece de etkisini ara ara sürdüren kar yağışı nedeniyle şu ana kadar merkezde 8, Pülümür’de 40, Ovacık’ta 32, Nazımiye’de 21, Hozat’ta 17, Mazgirt’te 13, Çemişgezek’te ise 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolunu kullanan ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişlerine izin verildiği, karayolları ekiplerinin de yollarda çalışma yürüttüğü kaydedildi.