Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte alkol içen 18 yaşındaki Enver Y., zehirlenerek hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Enver Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sahte alkol içen 18 yaşındaki genç hastanelik oldu
15.01.2021 - 14:30 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da sahte alkol içen 18 yaşındaki genç zehirlendi. Hayati tehlikesi bulunan genç hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte alkol içen 18 yaşındaki Enver Y., zehirlenerek hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Enver Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler : samsun,sahte içki,
760183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760183.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER