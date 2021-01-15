Tunca Nehri'nin taşması sonucu bazı bölgeler sular altında kaldı. Suyla dolan Yalnızgöz Köprüsü yakınlarındaki adacıkta mahsur kalan 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Bot yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, yavru köpekleri sağ salim aldı. Ekipler, ayrıca taşkından etkilenen farklı bölgelerdeki sokak hayvanlarına mama verdi.
Yavru köpekleri taşkından AFAD kurtardı
15.01.2021 - 18:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağanak yağışın etkili olduğu Edrine’de debisi yükselen Tunca Nehri taştı. Mahsur kalan yavru köpekleri AFAD ekipleri kurtardı.
Etiketler : taşkın,köpek,AFAD,Edirne,Tunca,
760251 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760251.aspx
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