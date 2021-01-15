Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunca Nehri'nin taşması sonucu bazı bölgeler sular altında kaldı. Suyla dolan Yalnızgöz Köprüsü yakınlarındaki adacıkta mahsur kalan 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Bot yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, yavru köpekleri sağ salim aldı. Ekipler, ayrıca taşkından etkilenen farklı bölgelerdeki sokak hayvanlarına mama verdi.