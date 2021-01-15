Ardahan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Ardahan-Posof karayolunda görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.
Ardahan’da kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
15.01.2021 - 23:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan’da kar yağışı ve şiddetli tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Ardahan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Ardahan-Posof karayolunda görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ardahan,
760296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760296.aspx
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