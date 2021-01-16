Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet olan M.Y. (44) ve A.Y. (43) ile Ç.P. (50) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan A.Y. ve Ç.P. ile C.Y. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayda kullanılan bir tabancayı ele geçirdi.
Tarsus’ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
16.01.2021 - 09:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin,silahlı kavga,
760350 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760350.aspx
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