Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi kapsamında 81 ildeki Çocuk Hakları Temsilcileri, 2.550 engelli çocuk ve aileleri ile bir araya gelerek, engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağladı.
Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi kapsamında 2550 engelli çocuk ve aileleri ile bir araya gelindi
16.01.2021 - 13:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi kapsamında 81 ildeki Çocuk Hakları Temsilcileri, 2.550 engelli çocuk ve aileleri ile bir araya gelerek, engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağladı.
Etiketler : engelsiz çocuk buluşması projesi,
760385 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760385.aspx
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