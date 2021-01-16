Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi kapsamında 81 ildeki Çocuk Hakları Temsilcileri, 2.550 engelli çocuk ve aileleri ile bir araya gelerek, engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağladı.