Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Sahil Güvenlik tarafından bölgeye gönderilen ve Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 5 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.