Alınan bilgiye göre, Samandağ ilçesinde yaşayan Cansu Dadük, evde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 aylık hamile olan Dadük'e korona teşhisi konuldu. Dadük, tedavisi devam ederken acil doğuma alındı. Doğum sonrası anne ve bebek yoğun bakıma alındı. Doğumdan 4 gün sonra bebek hayatını kaybederken ondan 4 gün sonra da annesi hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalan 8 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı
16.01.2021 - 15:25 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da koronavirüse yakalanan 24 yaşındaki 8 aylık hamile Cansu Dadük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,anne,bebek,
760407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760407.aspx
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