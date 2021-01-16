Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Çakırpınar köyüne giden yol üzerinde oluşan derin yarıklar yolun ayrılması durumuna getirdi. Daha önceden bu yol üzerinde oluşan yarıklar, İl Özel İdare tarafından yamalanırken, bu yamaların eskiden daha büyük ve daha uzun şekilde bir kez daha yarıldığı görüldü. Bu yol üzerinden Pelitözü Gölpark’a gidilirken, günde yüzlerce araç yolu kullanıyor. Sürücüler bu yarılar nedeniyle yolun ayrılmasından korkarken, yetkililerden yama değil kesin bir çözüm bulmasını istedi.