Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta sokağa çıkma kısıtlaması günü kepengi kapalı olan berber dükkânının açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Berberin yanındaki çiğköfteciden müşteri aldığı öğrenildi. Polis ekipleri çiğköftecinin içindeki kapıdan içeri girdiklerinin berberin çalışır vaziyette olduğunu ve içeride 4 müşteri bulunduğunu tespit etti. Ayrıca iki dükkânın tek ruhsata sahip olduğu öğrenildi. İşletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi. Kısıtlama günü yasak olduğu hâlde içeriye müşteri alıp hizmet veren berber ise “ Dükkân zaten kapalı, bak açık mı? Biz mecburen kapatıyoruz. Ben de bir kişiyi tıraş edeyim dedim. Siz çalışıyorsanız biz de çalışıyoruz” dedi. Murat Delice İHA