Bursa merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan ikametinden 3 gün önce ayrılan engelli Ayşe Turan, kayıplara karıştı. Ailesi polis ekiplerine ihbarda bulunsa da genç kadın, 3 gündür yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı.
Ailesi, kayıp kadını bulan ya da gören kişilerin 0531 565 3960 numaralı telefonu aramasını belirtti.
Bursa'da kayıp engelli genç kadın 3 gündür aranıyor
17.01.2021 - 09:30 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da 3 gündür kayıp olan engelli genç kadına hala ulaşılamıyor.
Bursa merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan ikametinden 3 gün önce ayrılan engelli Ayşe Turan, kayıplara karıştı. Ailesi polis ekiplerine ihbarda bulunsa da genç kadın, 3 gündür yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı.
Kaynak: iHA
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