Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün geceden beri etkili olan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Karabük İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 98 köyde kapalı olan 725 kilometrelik yol için çalışmalara başladı. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük merkez ve ilçeleri ile Keltepe Kayak Merkezi’nde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığını belirterek "Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerimiz 6 ilçemizdeki sorumluluk alanlarında hazır bekliyor. Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köyümüzde toplam 725 kilometre yolumuz kapalı durumda. 10 iş makinesi yol açma çalışmalarına devam ediyor. Diğer araçlarımızı kar yağışının durumuna göre faaliyete alacağız" ifadelerini kullandı. Trafikte bir anlık hatanın bu şartlarda yaşanmak istenmeyen sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Vali Gürel, araçlarda kış lastiği, zincir ve çekme halatlarının bulunması gerektiğini söyleyerek vatandaşları uyardı.