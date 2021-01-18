Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi. Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 22.15'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı anımsatıldı. Görüş mesafesinin bir milin üzerine çıkmasının ardından boğazın, gemi geçişlerine 23.55’ten itibaren güney-kuzey istikametinde açıldığı kaydedildi.