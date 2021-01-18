Datça’nın en yüksek tepesi olan 1.200 rakımlı Radar Tepesi’ne yılın ilk karı dün akşam düştü. Kar, ilçede sevinç ile karşılandı. Datçalılar, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı tepeye akın etti. Bazı vatandaşlar kartopu oynarken bazıları fotoğraf çekti. Kar yağışının bugün gece saatlerinde etkili olması bekleniyor.
Muğla Datça'ya kar yağdı
18.01.2021 - 21:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın turistik ilçesi Datça’nın yüksek kesimlerine yağan kar vatandaşları sevindirdi.
Etiketler : muğla,kar,datça,
760903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760903.aspx
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