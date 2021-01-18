Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Datça’nın en yüksek tepesi olan 1.200 rakımlı Radar Tepesi’ne yılın ilk karı dün akşam düştü. Kar, ilçede sevinç ile karşılandı. Datçalılar, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı tepeye akın etti. Bazı vatandaşlar kartopu oynarken bazıları fotoğraf çekti. Kar yağışının bugün gece saatlerinde etkili olması bekleniyor.