Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Aziziye Mahallesi, Doğu Karadeniz Caddesi’nin 363. Sokak birleşiminde meydana geldi. Küçükboğaz istikametinden Karasu Limanı istikametine doğru seyir hâlinde olan D.E. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karın da etkisiyle kayganlaşan yolda yaklaşık 10 metre sürüklenen ve refüjü aşan araç, karşı şeride geçerek durabildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü D.E’ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün 200 promil alkollü olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Bu arada, D’E’nin ehliyetine el konuldu.