Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ikamet eden 5 yaşındaki Miraç Oktay Hanalp, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında belirlenen saatler aralığında dışarı çıkarak karın tadını çıkardı. Beyaz önlüğünü giyen minik Miraç Oktay Hanalp, evinin bahçesinde yaptığı kardan adama maske takarak koronavirüs aşısı yaptı.

Sağlık bilimleri fakültesinde okuyan halasının önlüğünü giyerek kendisini sağlık çalışanı olarak gören Hanalp, yaptığı kardan adama koronavirüs aşısı yaparak mutluluk çığlıkları attı.