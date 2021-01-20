Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit Erdek, ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 12 aranan şahsı yakalarken, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 30 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 7 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Balıkesir'de polis 12 aranan kişiyi yakaladı
20.01.2021 - 00:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 00:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve genel güvenlik uygulamalarında 12 aranan şahsı yakalarken, 7 ateşli silah ve bu silahlara ait 37 fişek ele geçirdi.
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761202 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761202.aspx
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