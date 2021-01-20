Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit Erdek, ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 12 aranan şahsı yakalarken, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 30 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 7 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.