Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit Erdek, ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 12 aranan şahsı yakalarken, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 30 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 7 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.