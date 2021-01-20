Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’de saat 23.00 sularında başlayan kar yağışı şehri etkisi altına aldı. Tüm sokakların beyaza büründüğü Rize’de Rize Belediyesi ekipleri karla mücadeleye başlarken ana caddelerde tuzlama çalışmaları yapıldı. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise kar yağışını camlarından ve balkonlarından izlemek zorunda kaldı.