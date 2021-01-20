Rize’de saat 23.00 sularında başlayan kar yağışı şehri etkisi altına aldı. Tüm sokakların beyaza büründüğü Rize’de Rize Belediyesi ekipleri karla mücadeleye başlarken ana caddelerde tuzlama çalışmaları yapıldı. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise kar yağışını camlarından ve balkonlarından izlemek zorunda kaldı.
Rize'de gece başlayan kar şehri beyaza bürüdü
20.01.2021 - 01:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 01:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü.
Etiketler : rize,rize kar yağışı,
761206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761206.aspx
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