Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Alakoyun köyünün yolu bir süredir etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Merkeze 32 kilometre uzaklıktaki köyde 2 aylık hamile olan 36 yaşındaki Zehra Aslangiri'nin kanaması başlayınca yakınları durumu 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirdi. 6 saat süren yoğun çalışmanın ardından kar paletli ambulansla Alakoyun köyüne ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hamile kadını Hamur Devlet Hastanesine getirdi.