Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üç çocuk annesi, dünyaya yeni gelen bebeğini bıçaklayarak öldürdü. 29 yaşındaki M.T, sancı sonrası evde doğum yaptı. İddiaya göre kadın, dünyaya gözlerini yeni açan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Durumu fark eden baba, kanama geçiren eşini özel bir hastaneye götürdü. Evde ölü bulunan bebek ise, polis incelemesi sonrası morga kaldırıldı. M.T, tedavisi sonrası tutuklanırken bebeğin cenazesi otopsi yapıldıktan sonra İzmit Kent Mezarlığı’nda defnedildi.

ÇÖP TENEKESİNE ATTI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebeğinin cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre Kaynartepe Mahallesi 251. Sokak’ta sabah saatlerinde görev yapan temizlik işçisi, konteynerdeki çöplerin arasında yeni doğmuş bir bebek görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, cansız bedenin dünyaya yeni gelmiş bir kız bebeğine ait olduğunu belirledi. Cenaze, otopsi için Selâhaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

AYAKKABI KUTUSUNDA DOLABA KOYDU

Gaziantep’te evlilik dışı ilişkiden olan bebeğini banyoda gizlice doğurduktan sonra ayakkabı kutusunda dolaba koyarak ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklanan üç çocuk annesi, müebbet hapisle yargılanıyor. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenen Hatice A’nın, bebeği aldattığı eşine haberi olmadan çöpe attırdığı ortaya çıktı. Savunmasında intiharı düşündüğünü söyleyen kadın, “Üç çocuğumu el bebek gül bebek büyüttüm. Ben kötü bir anne değilim” diyerek tahliyesini istedi.