Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak ağır yaralı olanlar özel veterinere götürülüyor. Bunun karşılığında ücret ödeyenler, şu ana kadar çoğunluğu kedi olmak üzere yaklaşık 200 hayvanı tedavi ettirdi. Sonucunda ise kulüp, veterinerlere 40 bin TL borçlandı. Öğrenciler, bu borcun kapanması için yardım talep etti. Kulüp üyesi Zeynep Duygu Kocakaya "Yardımseverlerden en büyük isteğimiz kapatabildikleri kadar veteriner borcumuzu kapatmaları” dedi. Sevde Nur Soral da “Veterinere olan borçlarımızı ödemek öğrenci olarak bizi zorluyor. Destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Veteriner Hekim Aysun Mirza ise “Hiçbir zaman hayvanlara destek olmaktan vazgeçmiyorlar. O yüzden bu kulübe yardım edilmeli” diye konuştu.