Ancak ağır yaralı olanlar özel veterinere götürülüyor. Bunun karşılığında ücret ödeyenler, şu ana kadar çoğunluğu kedi olmak üzere yaklaşık 200 hayvanı tedavi ettirdi. Sonucunda ise kulüp, veterinerlere 40 bin TL borçlandı. Öğrenciler, bu borcun kapanması için yardım talep etti. Kulüp üyesi Zeynep Duygu Kocakaya "Yardımseverlerden en büyük isteğimiz kapatabildikleri kadar veteriner borcumuzu kapatmaları” dedi. Sevde Nur Soral da “Veterinere olan borçlarımızı ödemek öğrenci olarak bizi zorluyor. Destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Veteriner Hekim Aysun Mirza ise “Hiçbir zaman hayvanlara destek olmaktan vazgeçmiyorlar. O yüzden bu kulübe yardım edilmeli” diye konuştu.
Kedi sevgisi 40 bin TL borca soktu
21.01.2021 - 04:30 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 04:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hayvan Hakları Kulübünde gönüllü olan öğrenciler, yaralı buldukları sokak hayvanlarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezinde ücretsiz olarak tedavi ettiriyor.
Etiketler : veteriner,
761460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761460.aspx
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