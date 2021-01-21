Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 31, Başkale'de 11, Çaldıran’da 24, Çatak'ta 59, Edremit’te 1, Erciş’te 50, Gevaş’ta 9, Gürpınar 51, İpekyolu’nda 6, Muradiye’de 13 ve Tuşba ilçesinde 6 olmak üzere toplam 261 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Van'da 261 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
21.01.2021 - 09:06 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak: iHA
Etiketler : Van,
761479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761479.aspx
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