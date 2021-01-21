Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 31, Başkale'de 11, Çaldıran’da 24, Çatak'ta 59, Edremit’te 1, Erciş’te 50, Gevaş’ta 9, Gürpınar 51, İpekyolu’nda 6, Muradiye’de 13 ve Tuşba ilçesinde 6 olmak üzere toplam 261 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.