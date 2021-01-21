Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzme Yarışmalarında Türkiye 1’incisi ve 3’üncüsü olan Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Okulu öğrencisi Eda Doğan, korona virüs nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Geçen hafta durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe olan Doğan, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Down sendromlu Doğan’ın cenazesi Alanya’nın Cikcilli Mezarlığı’nda defnedildi.