Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği yaptıkları çalışmalar ile göz doldurmaya devam ediyor. Hırsızlık suçundan 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A. Ovaeymir Mahallesi'ndeki saklandığı adreste bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
21.01.2021 - 21:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 21:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'da hırsızlık suçundan 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : Aydın,
761663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761663.aspx
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