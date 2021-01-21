Abdülkerim Ö. (44) idaresindeki 42 E 7739 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Isparta kara yolunun 25. kilometresinde, Hüyük Yenice Mahallesi yol ayrımından ana yola çıkan Ahmet Tunç (54) yönetimindeki 42 TM 630 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerce otomobilden çıkarılan sürücünün cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü
21.01.2021 - 23:38 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Hüyük ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : konya,kaza,haberler,
761681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761681.aspx
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