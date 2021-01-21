Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan bir ekmek fırınının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen ve henüz ismi öğrenilemeyen kadına, Mehmet S. idaresindeki 54 ABU 421 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından darbe alan kadın, metrelerce savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Özel Medar Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken sürücü ise teslim oldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.