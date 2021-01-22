Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışanların pandemi dönemindeki öğle yemeği alışkanlıkları araştırıldı. Bir paketli yemek sağlayıcısının gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 29’u öğle yemeğini evden götürmeyi tercih ediyor.

Şirketlerin yüzde 26’sının herhangi bir öğle yemeği politikası bulunmuyor. Salgın döneminde çalışanların yemek tercihlerindeki önceliği hijyen oldu. Dışarıda yemek yemeğe sağlık açısından güvenenlerin oranı yüzde 43 oldu.

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 26’sının, şirketinde herhangi bir öğle yemeği uygulaması bulunmadığı belirlendi. Bu dönemde evden çalışan beyaz yakalılarda yüzde 17 iken, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 46’ya çıkıyor. Yarı zamanlı çalışanların yarısına yakını da çalıştığı şirkette herhangi bir öğle yemeği politikasına tabi değil.

Tam zamanlı çalışanların yüzde 33’ü şirkette pişirilen yemeği, yarı zamanlı çalışanların yüzde 43’ü evden yemek götürmeyi; evden çalışanların yüzde 46’sı ise yemek kartı/ çeki/ fişi ile dışarıdan yemek yemeyi daha çok tercih ediyor.

Rakamlara göre, işyerinde veya dışarıda yenilen öğle yemeğinde, çalışanların en fazla önem verdiği kriter hijyen olarak öne çıkıyor. İşyerinde veya dışarıda yenilen öğle yemeğinde çalışanların en önem verdiği kriter yüzde 36 oranla hijyen oldu. Bunu; yüzde 27 ile sağlık, yüzde 21 ile lezzet ve yüzde 16 ile bilindik yer olma izled