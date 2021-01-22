Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda, tedbir amaçlı antikor ve antijen testlerini yaptırmak isteyen yolcular, uçuş öncesi bu hizmetlerden yararlanabilecek. Havalimanında antikor testi yaptırmak isteyen yolcular, daha önce koronavirüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecek. Bir diğer hizmet olan antijen testiyle de yolcuların hasta olup olmadığı belirlenecek.

Yolcular bu testlerin sonuçlarını, İstanbul Havalimanı'na kurulan test merkezlerinden maksimum 4 saat içerisinde alabilecek.

PCR, antikor ya da antijen testleri, İstanbul Havalimanı'nda kurulan laboratuvarlarda yapılacak. 2020 yılı Temmuz ayında faaliyete geçen test merkezi, 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Günlük 12 bin PCR test yapabilme kapasitesine sahip bu alanda yolcular sonuçlarını 2 ila 4 saat arasında alabiliyor.