Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Aydın’ın Köşk ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede atık kağıt topladığı öğrenilen Osman G.’ye (54) bugün kağıtları kendisinin alacağını belirten ve emekli polis olduğu öğrenilen Fazıl K. (62) kağıtları Osman G.’nin topladığını öğrenince şahısla tartıştı. Bir süre sonra kendisine ait minibüsle meydana gelen Fazıl K., Osman G.’yi görünce aracından inip pompalı tüfekle şahsı kurşunladı.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Osman G. kanlar içinde yere yığıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz adam yoğun bakım servisine alındı.

Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alınan Fazıl K. tutuklandı. Öfkeli şahsın 1 lira tutarındaki atık kağıt için Osman G.'yi kurşunlaması ise güvenlik kameralarına yansıdı.