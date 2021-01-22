Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlaşma sağlanamadığı için bazı belediyelerde grev kararı alınırken Esenler Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Esenler Belediyesi'ndeki toplam 1.152 işçiyi kapsayan, geçtiğimiz Mart ayından bu yana devam eden ve taraflarca kabul edilen toplu iş sözleşme ile işçilere birinci yıl ortalama yüzde 28, ikinci yıl için de enflasyon oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK BRÜT MAAŞ 4 BİN 550 LİRA

Toplu iş sözleşmesinin imza töreninde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sözleşmenin alın terinin ve emeğin ön planda tutularak hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

“Bir emek ortaya konmuşsa, o emeğin hakkının verilmesi gerekir. Biz böyle bir medeniyetten geliriz. Bizim medeniyetinizde hak, emekten doğar. Bizi Batı medeniyetinden ayıran en büyük fark budur. Efendimiz, hayat dersi verirken hayat rehberi olarak ’Yanınızda çalıştırdığınız insanın alın teri kurumadan onun ücretini ödeyin’ demiştir. Bizler bu felsefeden beslenmiş insanlarız. Alın terinin, emeğin ne anlama geldiğini bizden daha iyi kimse bilemez. Bu çerçevede bugün Esenler Belediyesi olarak 1.152 arkadaşımızı kapsayan önemli bir sözleşmeyi imzalıyoruz. Yüzde 8 ve yüzde 119 arasında değişen oranlarda zamlanan ücret tarifesi gerçekleştirdik. Hem sendikanın ortaya koyduğu tablo hem de hayatın gerçeklerine bakarak bütün imkânlarımızla, çalışanlarımızın kendi alın terinin hakkını aldığından tatmin olmasını istedik. Ortalama yüzde 28 zamlı bir toplu sözleşme imzalayacağız. En düşük maaşımız brüt 4 bin 550 lira olacak. Arkadaşlarımızın ellerine geçecek en düşük net maaş 3 bin 550 lira. Sosyal ve bayram yardımı gibi yardımlarda yüzde 100 üzerinde katma değerler üretildi. Başlangıçta tasavvur ettiğimiz oranların üstünde oranlarda bugün sözleşmeyi imzalıyoruz.”

4 LİRA DİREKSİYON PRİMİ

Direksiyon primleriyle ilgili açıklamaya yapan Göksu, “Ağır vasıta şoförlerimiz var. Burada sendikayla çalıştığımız, direksiyon primleriyle ilgili bir konu vardı. Belli bir kesime prim ödenmişti. Biz bu primi bütün ağır vasıta şoför arkadaşlarımıza vereceğiz. Direksiyon primi olarak 4 lira belirlendi” dedi.

MASA BAŞINDA ANLAŞMAK ÇOK ÖNEMLİ

Sözleşmede sendikanın taleplerinin yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Hak- İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan, “İlk defa bir belediyemizin ikinci defa toplu sözleşmesine katılıyoruz. İşçi ve işverenlerin ilişkilerini masa başında anlaşarak noktalamak çok değerli. Bu toplu sözleşmeyi yerine getirirken taleplerimizin yerine getirilmesi de çok önemli. Başkanımız adil bir toplu sözleşme için inisiyatif aldı ve özverili çalıştı. 2,5 yıldır önümüze çıkan engellerden dolayı bir toplu sözleşme imzalayamamıştık. Bizim ilk sözleşmemiz. Birinci basamak, iyi bir temel attık. Gelecek dönemlerde bu toplu sözleşmelere yeni ilaveler yaparak belli mesafeleri birlikte alacağız” diye konuştu.

TOPLU SÖZLEŞMEDE 3 ŞART ÖNEMLİ

Aslan konuşmasını şöyle tamamladı: “Hem belediyelerimizin hem emsal belediyelerimizin hem de Türkiye genelinde yapılan toplu sözleşmelerimizi de dikkate aldığımızda makul, kabul edilebilir ve belediyelerimizin de şartlarını dikkat alan iyi bir toplu iş sözleşmesinden bahsediyoruz. İyi bir toplu sözleşme için 3 temel tanımımız var. Birinci şartı, belirlenen toplu iş sözleşmesi ücretlerini tam zamanında verilebilmesidir. Bugüne kadar bu konuda bir sıkıntı olmadı. İnşallah devamında da olmaz. İkincisi, iş güvencesi sağlamak. İşini layığıyla yapan her işçimiz, emekli oluncaya kadar burada çalışmaya devam eder. Yeter ki kimse ortada bir sebep yokken, kimseyi işten çıkarmasın. Üçüncüsü ise, iş yerinde barışı ve dayanışmayı sağlamak. Bu üç husus, toplu iş sözleşmesi ile elde ediliyor.”

Konuşmaların ardından hayırlı olsun temennisiyle 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.