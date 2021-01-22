Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde son 4 yılın evden hırsızlık oranlarının yer aldığı grafik paylaşıldı.

Grafikte yer alan verilere göre, 2017'de 10 bin 821, 2018'de 3 bin 824, 2019'da 1672 ve 2020'de 894 hırsızlık meydana geldi.

Son 4 yılda meydana gelen evden hırsızlık olaylarının oranı yüzde 91 azaldı.

Açıklamada, "Son 4 yılda aldığımız önlemlerle birimlerimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarılarak minimal seviyeye indirilmiştir. Doğru çağrıda bulunan Ankaralılara teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.