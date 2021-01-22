Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde, E-5 karayolundan Edirne istikametine seyir halindeki E.A'nın kullandığı 34 ZA 6040 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Park halindeki 06 BFK 606 plakalı otomobile çarptıktan sonra bir mağazanın camından içeriye giren otomobil, hasara yol açtı. Çarpmanın etkisiyle E.A. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, mağazanın güvenlik kamerasına da yansıdı.